Libertadores şampiyonu Botafogo oldu. 90 dakika 10 kişi oynadılar

Copa Libertadores finalinde Atletico Mineiro ile Botafogo, Arjantin'de River Plate'de karşı karşıya geldi. Botafogo, maçın başında 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.
Botafogo'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Luiz Henrique, 44. dakikada penaltıdan Alex Telles ve 90+7. dakikada Junior Santos attı. Atletico Mineiro'nun tek golü 47. dakikada Eduardo Vargas'tan geldi.
Botafogo'da Gregore, henüz 30. saniyede yaptığı faulle kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın 30. saniyesinde Botafogolu Gregore rakibine tekme attı. Tecrübeli oyuncu direkt kırmızı kart gördü. Faule maruz kalan Fausto Vera bir süre yerden kalkamadı, sağlık ekipleri oyuncuya müdahale etti.
¡ROJA PARA GREGORE! ????— telefe (@telefe) November 30, 2024
⏱ 1'PT | Atl. Mineiro 0-0 Botafogo
Viví la GRAN FINAL de la #LibertadoresEnTelefe por https://t.co/2ECurz6Kmn con @giraltpablo y @JPVarsky ???? #StreamsTelefe #Libertadores pic.twitter.com/FVBUepSttW
Bu sonucun ardından Botafogo, Copa Libertadores'te kupa sevinci yaşadı ve tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.