Libertadores şampiyonu Botafogo oldu. 90 dakika 10 kişi oynadılar

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Libertadores şampiyonu Botafogo oldu. 90 dakika 10 kişi oynadılar

Güney Amerika’nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası olan Copa Libertadores’te finalede Atletico Mineiro ile Botafogo karşılaştı. Brezilya temsilcisi henüz 30. Saniyede 10 kişi kaldığı maçı 3-1 kazanarak kupayı kaldırdı.

Copa Libertadores finalinde Atletico Mineiro ile Botafogo, Arjantin'de River Plate'de karşı karşıya geldi. Botafogo, maçın başında 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

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Botafogo'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Luiz Henrique, 44. dakikada penaltıdan Alex Telles ve 90+7. dakikada Junior Santos attı. Atletico Mineiro'nun tek golü 47. dakikada Eduardo Vargas'tan geldi.

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Botafogo'da Gregore, henüz 30. saniyede yaptığı faulle kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

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Maçın 30. saniyesinde Botafogolu Gregore rakibine tekme attı. Tecrübeli oyuncu direkt kırmızı kart gördü. Faule maruz kalan Fausto Vera bir süre yerden kalkamadı, sağlık ekipleri oyuncuya müdahale etti.


Bu sonucun ardından Botafogo, Copa Libertadores'te kupa sevinci yaşadı ve tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.

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