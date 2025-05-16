Libertadores'de çılgın gece: 8 gollü maçın galibi River Plate oldu

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Libertadores'de çılgın gece: 8 gollü maçın galibi River Plate oldu

River Plate, Independiente del Valle karşısında farka koştu. Golleriyle göz dolduran Arjantin ekibi, gruptaki liderliğini garantiledi.

Libertadores B Grubu’nun beşinci haftasında River Plate, evinde Independiente del Valle’yi 6-2 mağlup ederek liderliği garantiledi. Buenos Aires’teki Más Monumental Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı adeta bir gol düellosuna sahne oldu. River, 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geri düşmesine rağmen, rakip savunmanın Zárate ile kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. 17 yaşındaki yıldız adayı Franco Mastantuono’nun penaltıdan attığı golle devre 3-2 tamamlandı. Konuk ekipte Carabajal, ilk yarının son dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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İKİNCİ YARIDA EZİCİ ÜSTÜNLÜK

River Plate ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Teknik direktör Marcelo Gallardo, Enzo Pérez ve Maximiliano Meza gibi tecrübeli isimleri sahaya sürdü. Bu değişikliklerin etkisi kısa sürede hissedildi. Meza 51. dakikada takımının dördüncü golünü atarken, Borja 65 ve 88. dakikalarda fileleri havalandırdı. Manuel Lanzini ise 90. dakikada attığı şık golle geceye damga vurdu. Gallardo’nun oyuna sürdüğü genç isim Ian Subiabre de son dakikalarda forma şansı buldu.

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GALLARDO VE EKİBİNE ÖVGÜ

River Plate, bu galibiyetle puanını 12’ye çıkararak B Grubu’nda zirveyi garantiledi. Karşılaşmayı yöneten Venezuela Futbol Federasyonu’ndan Jesús Valenzuela, 69. dakikada Meza’nın golünü elle oynama gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal etti.

VAVEL ve SportsCenter gibi medya kuruluşları, maç sonrası özellikle Gallardo’nun taktiksel planına ve genç oyuncuların performansına övgüler yağdırdı. Taraftarlar ise sosyal medyada Lanzini’nin attığı golü gecenin “en güzel golü” olarak değerlendirdi.

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