Liberya Cumhurbaşkanı Weah'dan adil seçim sözü

Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, ülkesinde ekimde yapılacak genel seçimlerin adil koşullarda yapılacağının sözünü verdi.

KAYNAK: İHA
Liberya Cumhurbaşkanı Weah'dan adil seçim sözü

Weah, Liberya Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında yaptığı açıklamada, ülkesinde 10 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin güvenilir olacağını, Liberya halkının sesini yansıtacağını, uluslararası ve ulusal standartları karşılayacağını belirtti.

Ülkede demokrasiyi korumaya devam edeceklerine işaret eden Weah, "Bugün anayasamızı korumak ve savunmak gibi kolektif bir görevimiz var ve bunu tüm gücümle yapacağıma söz veriyorum." dedi.

Weah, ayrıca seçimlerde adayları kendi bölgelerinde barışı teşvik etmeye ve halkın çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutmaya çağırarak, Liberyalıları dirençleri ve sürekli barışa olan bağlılıkları için takdir etti.

Yaklaşık 5,1 milyon nüfusa sahip Liberya'da halk, 10 Ekim'de yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirleyecek.

Öne Çıkanlar
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Son Haberler
Akbelen’de katliam devam ederken Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündemde Siyaset
Akbelen’de katliam devam ederken Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündemde
Sahilde elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı Güncel
Sahilde elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı
Beşiktaş şimdi de Milan'ın sağ kanadını istiyor Spor
Beşiktaş şimdi de Milan'ın sağ kanadını istiyor
Mor ve Ötesi ile düet yapmıştı. Aleyna Tilki'den eleştirilere sert yanıt Magazin
Mor ve Ötesi ile düet yapmıştı. Aleyna Tilki'den eleştirilere sert yanıt
Sahte paralarla ATM’leri kandırma yöntemi akıllara durgunluk verdi Yaşam
Sahte paralarla ATM’leri kandırma yöntemi akıllara durgunluk verdi
AKP’li kadın vicdansızca bunları söyledi. 'Kiralar yüksekse Afrika’ya gitsinler' Güncel
AKP’li kadın vicdansızca bunları söyledi. 'Kiralar yüksekse Afrika’ya gitsinler'
Her iki dakikada kaç kadın neden ölüyor Sağlık
Her iki dakikada kaç kadın neden ölüyor