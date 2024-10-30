Liberya Futbol Federasyonu'nundan kadın futbolu için stratejik plan

Liberya Futbol Federasyonu, kadın futbolunu geliştirmek için cesur bir dört yıllık stratejik planı hayata geçirdi. 2024’ten 2027’ye kadar sürecek bu plan, profesyonelleşme yolunu bulmanın yanı sıra, futbolun tabanda gelişimini hedefliyor. Planın duyurusu, Afrika Futbol Konfederasyonu Kadın Futbolu Başkanı Meskerem Goshine tarafından yapıldı.

Goshine, “Bu girişim, Liberya’daki kadın futbolunun gelişimi için kritik bir anı işaret ediyor. LFA’nın ve Liberya halkının cinsiyet eşitliğini teşvik etme ve kadınları futbolda güçlendirme konusundaki güçlü taahhüdünü yansıtıyor” şeklinde konuştu. “Bu, Liberya'daki kadın futbolunun geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır. Kız çocuklarına ve kadın oyununa öncelik vererek, LFA genç kadın oyuncular için büyük fırsatlar yaratma temellerini atıyor” diye ekledi.

FIFA ve CAF, Afrika'daki yetenek gelişimini desteklemek için iş birliği yaptı. LFA’nın bu girişimi, CAF tarafından büyük bir olumlu karşılık buldu. CAF, diğer Afrika ülkelerinin de benzer adımlar atmasına yardımcı olmak amacıyla bu şekilde finansman sağlamaktadır. 2024 yılı başlarında FIFA ve CAF, üye ülkelerin operasyonel liderlerinin katıldığı bir atölye düzenledi.

Bu iş birliği seminerinde stratejik planlama, liderlik, iletişim, pazarlama, koruma ve kulüp lisanslama gibi konular ele alındı.

Liberya'nın kadın futbolu için atacağı adımlar, Zambiya ve Malavi gibi ülkelerin başarılarına ulaşma yolunda belirleyici olacak. Ancak CAF ve FIFA’dan gelen finansman ve iş birliği, umut verici bir başlangıç noktası sunuyor.