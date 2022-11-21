Liberyalı diplomat İstanbul Havalimanı’nda intihar etti

Olay, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı İç hatlar yolcu girişinde bulunan 2 numaralı kapı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aberkah Samuel Kkvame isimli Liberyalı diplomat, karısı ve iki çocuğuyla birlikte taksiyle havalimanı iç hatlar giden yolcu katına giriş yaptı. Liberyalı diplomat, ticari taksinin kendisini ve ailesini indirmek için durduğu esnada bir anda araçtan inerek karısı ve çocuklarının gözü önünde yaklaşık 25 metre yüksekten aşağıya atladı. Beton zemin üzerine düşen Aberkah Samuel Kkvame hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Liberyalı diplomatın cansız bedeni incelenmek adli tıp kurumuna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.