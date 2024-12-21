Libya, Almanya’da Noel pazarına yapılan araçlı saldırıyı kınadı

Kaynak: AA
Libya, Almanya’da Noel pazarına yapılan araçlı saldırıyı kınadı

Libya, Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıyı kınayarak dayanışma mesajı verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gerekçesi ne olursa olsun her türlü şiddet ve terör eylemini güçlü bir şekilde kınadıkları duyuruldu.

Almanya'nın Magdeburg kentindeki araçlı saldırının kınandığı kaydedilen açıklamada, Libya’nın Almanya hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu aktarıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Alman basınının saldırganla ilgili paylaştığı bilgilerde, Suudi Arabistan doğumlu 50 yaşındaki şüpheli Talib A'nın 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve süresiz oturum izninin bulunduğu, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarında "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlar yaptığı belirtilmişti.

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