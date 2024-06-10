Libya çölünde susuzluktan ölen Sudanlı göçmenin cesedi bulundu

Kaynak: AA
Libya çölünde susuzluktan ölen Sudanlı göçmenin cesedi bulundu

Libya'nın güneyinde, çölde susuzluktan hayatını kaybeden Sudanlı bir düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Libya İlk Yardım Servisi Kufra Şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Savcılığı, Kufra'nın güneyindeki çölde, kente 49 kilometre mesafede bir ceset bulunduğuna dair ihbar aldı.

Adli tıp doktoru, polis ve savcılık yetkililerinden oluşan bir ekip olay yerine intikal etti ve cesedin Sudanlı bir düzensiz göçmene ait olduğu belirlendi.

Açıklamada, ilk incelemelere göre göçmenin susuzluktan yaşamını yitirdiği belirtildi.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için önemli bir çıkış noktası olarak biliniyor.

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