Libya’da çölde düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi, 7 Sudanlı öldü

Kaynak: AA
Libya’da çölde düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi, 7 Sudanlı öldü

Libya’nın güneyindeki çöl bölgesinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir aracın devrilmesi socunu 7 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Kufra kentinin 170 kilometre güneyindeki çöl bölgesinde Sudanlı göçmenleri taşıyan bir aracın devrildiği belirtildi.

Kaza sonucu 7 Sudanlı göçmenin hayatını kaybettiği, 32’sinin de yaralandığı aktarıldı.

Libya’ın güneyindeki Kufra kentine, Sudan’daki iç savaş nedeniyle her gün ülkelerini terk etmek zorunda kalan onlarca Sudanlı düzensiz göçmenin giriş yaptığı belirtiliyor.

Libya İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kufra kentinde 20 binin üzerinde Sudanlı düzensiz göçmen bulunuyor.

İlgili Haberler
YRP Akhisar İlçe Başkanlığı’na Kaplan atandı
YRP Akhisar İlçe Başkanlığı’na Kaplan atandı
Son Haberler
GSS kapsamında olanlar dikkat! Bakan Işıkhan açıkladı: 'Yüzde 40 artırdık' Gündem
GSS kapsamında olanlar dikkat! Bakan Işıkhan açıkladı: 'Yüzde 40 artırdık'
Dünürler bıçaklar sopalarla birbirine girdi: 6 yaralı Yerel Haberler
Dünürler bıçaklar sopalarla birbirine girdi: 6 yaralı
Milli atletimiz Ersu Şaşma Olimpiyat 5'incisi Spor
Milli atletimiz Ersu Şaşma Olimpiyat 5'incisi
Sırıkla atlama yarışmasında korkutucu anlar: Sırık kırıldı Video
Sırıkla atlama yarışmasında korkutucu anlar: Sırık kırıldı
Askeri helikopterle kaçan başbakan! Yazarlar
Askeri helikopterle kaçan başbakan!
Halk TV'den Ece Üner atağı Yazarlar
Halk TV'den Ece Üner atağı
Kendinizi dinlendirin farkına varın kendinizin Yazarlar
Kendinizi dinlendirin farkına varın kendinizin