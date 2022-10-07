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Libya’da insan kaçakçıları anlaşamadı 15 göçmen öldürüldü

Libya’nın batısındaki Sabrata kentinde insan kaçakçıları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu 15 göçmenin öldürüldüğü, teknelerinin de yakıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 21:24
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Libya’da insan kaçakçıları anlaşamadı 15 göçmen öldürüldü

Libya’da insan kaçakçıları anlaşamadı 15 göçmen öldürüldü
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Libya merkezli Huna el-Asıma haber sitesine göre olay bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Düzensiz göçmenleri Avrupa'ya geçirmeye çalışan insan kaçakçıları arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan anlaşmazlık faciayla sonuçlandı.

Kaçakçılardan bir grup 15 düzensiz göçmeni vurarak öldürdükten sonra teknelerini de ateşe verdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kıyıya vuran teknenin yangın nedeniyle harabeye dönüştüğü ve içinin ceset dolu olduğu görülüyor.

Konuya dair Libya resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

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