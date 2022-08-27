﻿Libya'da silahlı gruplar arasında çatışma: 12 ölü

Libya'da yine tansiyon yükselmeye başladı. Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde iki silahlı grup arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

TRT Haber’in aktardığına göre; Birleşmiş Milletler de Trablus'ta yaşanan silahlı çatışmalar karşısında derin endişe duyulduğunu kaydetti.

TRABLUS ÇEVRESİNDE ASKERİ YIĞINAKLAR ARTIYOR

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin Trablus çevresinde askeri yığınak yapması endişeleri artırdı.

Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Başbakan Dibeybe'ye "Yetkinizi gönüllü olarak teslim edin" çağrısı yapmış, bu talep başkente girmeye hazırlık olarak değerlendirilmişti.

Buna karşılık Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, hükümetin seçimlere kadar iş başında olacağını vurgulamıştı. (AA)