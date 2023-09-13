Libya'daki sel felaketinde çöken barajların suları tıpkı bir deprem gibi binaları yıkıp geçti

Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse gibi şehirlerde 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde çok sayıda can kaybı yaşanırken şehirlerde ağır hasarlar meydana geldi. Libya'daki kasırga ve selin yıktığı baraj sularının şehri harabeye çevirdiği görüntüler depremi hatırlattı.

Libya'daki sel felaketinde çöken barajların suları tıpkı bir deprem gibi binaları yıkıp geçti

Doğu bölgesindeki şehirlerinin birçoğunu vuran Daniel fırtınası, başkent Trablusgarp’a bin kilometreden fazla mesafede bulunan ve dağlık yapısıyla bilinen Derne kentinin barajlarının çökmesine yol açarak büyük yıkıma neden oldu.

Ülkenin doğusunda bulunan Ulusal Ordu Sözcüsü Tümgeneral Ahmed el-Mismari, “Felaket, Derne barajların çökmesinden sonra yaşandı. Tüm kent ve sakinleri denize sürüklendi” açıklamasında bulundu.

BARAJ SULARININ YARATTIĞI YIKIM DEPREME EŞ BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKARDI

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Libya'daki kasırga ve baraj patlama felaketini gösteren karşılaştırmalı fotoğraf sosyal medyada yıkımın dehşetini gösteren bir kare olarak öne çıktı.

Baraj sularının şehirdeki tüm binaları ve köprüleri adeta bir deprem gibi yıkıp geçtiği görülüyor.

Tüm bunlar saniyeler içinde gerçekleştiği için binlerce insan hazırlıksız yakalandı.

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