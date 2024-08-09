Libya'nın başkenti Trablus'ta milis çatışmaları: 2 ölü, 16 yaralı

Kaynak: AA
Libya'nın başkenti Trablus'ta milis çatışmaları: 2 ölü, 16 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde milis gruplar arasında yaşanan çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi tarafından yapılan resmi açıklamada, çatışmada ölen ve yaralananlarla ilgili ayrıntılar paylaşıldı. Ölenlerin sayısının 2 olduğu belirtilirken, yaralılar arasında sivillerin de bulunduğu ve toplam yaralı sayısının 16'ya ulaştığı ifade edildi.

Yaralılar arasında bir çocuğun da olduğu ve İlk Yardım ve Ambulans Servisinin bu çocuğun ailesine ulaşmak için çaba gösterdiği bilgisi verildi.

Tacura bölgesinde 17 Temmuz'da da benzer bir çatışma yaşanmış, o olayda başına kurşun isabet eden bir kadın hayatını kaybetmişti.

Son Haberler
Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü Gündem
Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü
Kadın cinayetine 20 yıl hapis Dünya
Kadın cinayetine 20 yıl hapis
Kuzeninin elindeki silahın ateş almasıyla 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti Yerel Haberler
Kuzeninin elindeki silahın ateş almasıyla 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İntihara kalkışan kadını polis ikna etti Gündem
İntihara kalkışan kadını polis ikna etti
CHP'li vekil o değişikliğe yeşil ışığı yaktı. 50 ilde yaşayan herkesi ilgilendiriyor Gündem
CHP'li vekil o değişikliğe yeşil ışığı yaktı. 50 ilde yaşayan herkesi ilgilendiriyor
Olimpiyatta Taha Akgül şoku Spor
Olimpiyatta Taha Akgül şoku
Saklıkent Kanyonu’nda düşen kaya parçası 2 turisti yaraladı Gündem
Saklıkent Kanyonu’nda düşen kaya parçası 2 turisti yaraladı