Libya'nın başkenti Trablus'ta milis çatışmaları: 2 ölü, 16 yaralı

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi tarafından yapılan resmi açıklamada, çatışmada ölen ve yaralananlarla ilgili ayrıntılar paylaşıldı. Ölenlerin sayısının 2 olduğu belirtilirken, yaralılar arasında sivillerin de bulunduğu ve toplam yaralı sayısının 16'ya ulaştığı ifade edildi.

Yaralılar arasında bir çocuğun da olduğu ve İlk Yardım ve Ambulans Servisinin bu çocuğun ailesine ulaşmak için çaba gösterdiği bilgisi verildi.

Tacura bölgesinde 17 Temmuz'da da benzer bir çatışma yaşanmış, o olayda başına kurşun isabet eden bir kadın hayatını kaybetmişti.