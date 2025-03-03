Lice'de Narko-Terör Operasyonu: 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda, 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesi kırsalında yürütülen "Şehit Uzman Jandarma I. Kademe Çavuş Yüksel Bayar Narko-Terör” operasyonları tamamlandı.

180 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Lice İlçesi Birlik Mahallesinde icrasına başlanılan "Şehit Uzman Jandarma I. Kademe Çavuş. Yüksel Bayar Narko-Terör" operasyonları başarıyla tamamlanmıştır. Operasyonlar kapsamında 177 kilogram toz esrar ve 3 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir."