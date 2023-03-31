Editör: Enise ALTINOK AVŞAR

Çin kökenli Liçi meyvesi tropikal bir meyve türü olup tüketilmesi tavsiye edilen meyvelerdendir. Ülkemizde de yetişen Liçi meyvesinin kilo vermeden bağışıklık güçlendirmeye kadar türlü faydası bulunmaktadır. Peki, liçi meyvesi nedir? Liçi meyvesi Türkiye’de yetişir mi, faydaları neler?

Liçi meyvesi Çin kökenli tropik bir meyve olup, Güney Asya ve Güney Amerika'da yetişmektedir. Liçi meyvesi tüketilmesi tavsiye edilen meyvelerdendir.

LİÇİ MEYVESİ TÜRKİYE'DE YETİŞİR Mİ?

Türkiye'de ise şu anda yalnızca Mersin ve ilçelerinde yetiştirilmektedir. Kral meyvesi olarak da bilinen liçi, sıcak iklimleri seviyor.

LİÇİ MEYVESİNİN FAYDALARI NELER?

-Liçi meyvesi kilo vermeyi sağlamaktadır.

-Selenyum, bakır, fosfor, magnezyum ve kolin bulundurmasının yanı sıra, zeytinyağında da bulunan oleik asit ile metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip ve kalp hastaları için faydalı bir süper meyve olarak karşımıza çıkıyor.

-Liçi, birçok vitamin ve minerali bir arada bulunduruyor. Öncelikle çok iyi bir C Vitamini kaynağı olan liçi, A ve B6 Vitamini ile doğal antidepresan görevi görüyor.

-Liçi aynı zamanda protein ve fiber kaynağı olarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Özellikle diyet yapanların liçi yemesi tavsiye ediliyor. İçerdiği polifenol ile bir antioksidan görevi görüyor.

- Liçi meyvesi bağışıklığı güçlendirmektedir.

Liçi bu özellikleriyle girp ve soğuk algınlığına karşı da koruyucu bir görev üstleniyor. Özellikle bağışıklık sistemi daha zayıf olan çocuklar liçi yiyerek kış hastalıklarından korunabilir. Liçi kalp sağlığını korumaya yardımcı olurken, kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterolün artmasına yardımcı oluyor.

-Liçi potasyum ve mineraller sayesinde vücudun ihtiyacı olan elektrolit ve sıvıyı geri kazandırıyor.

-Kolesterolü düşürüyor, cildi gençleştiriyor, vücudun elektrolit seviyesini dengeliyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, kan basıncını düşürüyor ve lifli yapısı sayesinde kilo vermeye yardımcı oluyor.

-Cildi gençleştiriyor, parlak ve canlı görünmesini sağlıyor.