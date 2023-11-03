Liçi Meyvesinin yararları neler

Liçi meyvesi, uzakdoğu menşeili, çok hoş kokulu tropikal bir meyve. Peki yararlarını merak ediyor musunuz? İşte yanıtı…

KAYNAK: Haber Merkezi
Liçi Meyvesinin yararları neler

Lİçi meyvesi tatlı ve hafif bir lezzete sahip. Lychee olarak da anılıyor. Kırmızı renkli dış kabuğu kolayca soyulur, bu dış kabuk tüketilmez. Kabuğu gibi çekirdeği de tüketime uygun değildir. Meyvenin, şeffaf renkli, orta kısmı lezzetlidir.

Bir diğer tropikal meyve olan rambutan ile benzer bir tadı olduğu bilinir.

Daha tanıdık lezzetlerden örnek vermek gerekirse üzüm ve hafif bir gül suyu tadı olduğu söylenebilir. Liçi meyvesi yetiştirmek için en ideal iklimler tropikal ve subtropikal iklimlerdir.

Liçi yüksek ağaçta yetişen minicik bir meyve. Liçi ağacı boyu 20 metreye dek ulaşabilmektedir. Bu ağaç dört mevsim yeşil kalıyor. Hindistan, Çin, Endonezya, Filipinler gibi ülkeler için liçinin ana vatanı denilebiliyor.

Taze halde liçi meyvesini ülkemizde bulmak hala güç. Bu meyvenin konservesi de marketlerde bulunabilmektedir. Fakat konserve haldeki lezzeti ile tazesi arasında epey lezzet farklı var.

Liçi, yüksek besleyici değerlere sahip. Bu nedenle gıda takviyesi formunda da satışı yapılmakta. Peki Liçi Meyvesinin yararları nelerdir? İşte yanıtları…

İdrar söktürücüdür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, zindelik verir.

Ağrı kesici özelliktedir.

Liçi kan şekerini ani düşürebilmektedir. Bu nedenle diyabet hastalarının kontrollü kullanımı gerekiyor.
Şeker hastası olmayan kişilerinde aç karnına aşırı tüketiminden kaçınması gerekir, aksi halde meyve kan şekerinde çok ani dalgalanmalara neden olabilir.

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