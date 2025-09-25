Lider Cansu Tekstil ve Ceres Tekstil, firmaları iflas etti. Sektöründe alarm zilleri çalıyor

Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden olan tekstil ve hazır giyim sektörü, zor günler geçirmeye devam ediyor. Kira, enerji giderleri ve işçilik şirketlerin belini büküyor. Son olarak Tekirdağ ve İstanbul'da faaliyet gösteren 2 tekstil firması daha kapısına kilit vurdu.

Türkiye’nin ihracat devlerinden tekstil ve hazır giyim sektörü, artan maliyetler ve ekonomik krizle mücadele ediyor. Yükselen kira, enerji giderleri ve işçilik maliyetleri, firmaları kapanma noktasına getiriyor. 2025’in ilk çeyreğinde, sektörde faaliyet gösteren 2 bin 147 firma kapısına kilit vururken, birçok şirket konkordato ilan ederek ayakta kalmaya çalışıyor.

Son olarak Tekirdağ’ın önde gelen firmalarından Lider Cansu Tekstil ve İstanbul merkezli Ceres Tekstil, iflas bayrağını çekti. Lider Cansu Tekstil ve bağlı şirketi Asya Moda Tekstil, ekonomik darboğaz nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, her iki şirkete bir yıllık kesin mühlet tanımıştı. Ancak son duruşmada konkordato talebi reddedildi ve her iki şirket için iflas kararı verildi.

Bu kararla, şirketlerin tasfiye süreci başlarken, konkordato komiserlerinin görevleri de sona erdi. Bölge ekonomisi için önemli bir yere sahip olan Lider Cansu’nun kapanışı, Tekirdağ’da istihdam ve üretimde ciddi bir kayıp anlamına geliyor.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ceres Tekstil için de benzer bir karar aldı. Şirketin tüm tedbir kararları kaldırılarak iflası onaylandı. Ceres Tekstil’in kapanışı, İstanbul’daki tekstil sektörüne bir darbe daha vurdu.

