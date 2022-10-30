Gol sağanıyla liderliğini kaptırmadı

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, Nottingham Forest'ı 5-0 mağlup etti.
Haftaya lider giren Arsenal, lig sonuncusu Nottingham Forest'ı ağırladı.
Arsenal, Martinelli'nin 5, Nelson'un 49 ve 52, Partey'in 57 ve Odegaard'ın 78. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.
Puanını 31'e çıkaran Arsenal, liderliğini korudu. Nottingham Forest ise 9 puanda kaldı.
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