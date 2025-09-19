Lider Çorum’a İstanbul’da darbe! İlk yenilgisini aldı

Lider Çorum’a İstanbul’da darbe! İlk yenilgisini aldı

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında İstanbulspor lider Çorum FK’yı evinde 3-1 mağlup ederek rakibine sezonun ilk yenilgisini tattırdı.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında İstanbulspor sahasında Çorum FK’yı ağırladı. Sarı-siyahlılar güçlü rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmada İstanbulspor’un gollerini 12. dakikada Loshaj, 67. dakikada Krstovski ve 90+5. dakikada Sambissa attı. Çorum FK’nın tek golünü ise 57. dakikada Oğuz Gürbulak kaydetti.

ÇORUM İLK KEZ YENİLDİ

Bu sonuçla İstanbulspor puanını 10’a yükseltti ve namağlup serisini sürdürdü. 13 puanda kalan Çorum FK ise bu sezon ligde ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

