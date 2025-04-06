Lider Kocaelispor Bandırmaspor'a takıldı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında lider Kocaelispor, deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı. Lider Kocaelispor, en yakın rakibi Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltme fırsatını kaçırdı.

TEKSÜT BANDIRMASPOR 2 KOCAELİSPOR 2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Batuhan Kolak, Seyfettin Ünal, Faruk Yağlı

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Dk. 82 Paulinho), İbrahim Kaya (Dk. 60 Ndongala), Mexer, Atınç Nukan, Murat Cem Akpınar (Dk. 60 Mehmet Özcan), Messaoudi, Rahmetullah Berişbek (Dk. 83 Kerim Avcı), Faruk Can Genç (Dk. 70 Sergen Piçinciol), Paixao

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Samet Yalçın (Dk. 81 Cihat Çelik), Rivas (Dk. 90+1 Mesut Can Tunalı), Vukovic (Dk. 81 Tarkan Serbest), Pedrinho (Dk. 90+1 Onur Öztonga), Mendes, Markao (Dk. 65 Oğulcan Çağlayan)

Goller: Dk. 55 Mendes, Dk. 79 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 83 Paixao, Dk. 90+4 Paulinho (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Mexer, Dk. 78 Sergen Piçinciol, Dk. 85 Paulinho, Dk. 90+5 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 90+4 Onur Öztonga, Dk. 90+8 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)