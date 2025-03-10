Lider Kocaelispor evinde Ankaragücü'ne puan kaptırdı

Trendyol 1. Lig'in kapanış maçında Kocaelispor kendi evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
17. dakikada Onur'un ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Markao, meşin yuvarlağı kale direğinin solundan az farkla auta yolladı.
26. dakikada sağ kanatta Pedrinho'nun hatalı pasında araya giren Rotariu, kale alanına doğru sokulup yerden içeri çevirdi. Müsait pozisyonda Owusu, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1
66. dakikada Rotariu'nun içeri çevirdiği topu Owusu boş ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucu gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.
79. dakikada Barış Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Markao, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1