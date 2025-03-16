Lider Kocaelispor, Fatih Karagümrük'e takıldı

Lider Kocaelispor bitime 8 hafta kala en yakın takipçisi Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor üst üste 5. beraberliğini alırken, son 4 maçı da 1-1’lik skorla sona erdi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
44. dakikada sol taraftan Serginho’nun ortasına kale önünde iyi yükselen Djilobodji’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
46. dakikada Atakan Çankaya’nın geri pasında kaleci Emre topun kontrolünü kaybetti, araya giren Barış Alıcı, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1
65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Göktan, Pedrinho’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu beyaz noktayı gösterdi.
69. dakikada penaltıda topun başına geçen Wesley, yerden sağ tarafa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
89. dakikada orta sahanın sol tarafında yaşanan ikili mücadelede Yiğit Efe Demir, Oğulcan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
90+7. dakikada ikili mücadelede Wesley, Ahmet Oğuz'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.