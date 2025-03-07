Liderin ruh sağlığı

Koltuğuna oturalı 50 gün bile olmadı ama bu sürede yaptıkları akıl alır gibi değil ABD Başkanı Donald Trump’ın.

Gazze’yi Filistinlilerin elinden alacaklarını, burada lüks oteller kuracaklarını söyledi. Yapay zekâya aklındaki Gazze’nin videosunu hazırlattı, burada İsrail Başbakanı Netanyahu ile plajda güneşlendi.

Dünya bu açıklamanın ve videonun şaşkınlığını yaşarken Kanada’nın ABD’nin eyaleti olması gerektiğini açıkladı.

Bu kadarla yetinmedi, “Meksika Körfezi’ni, Amerika Körfezi yapacağız... Panama Kanalı ve Grönland’la ilgili de düşüncelerim var” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi Beyaz Saray’da gazetecilerin önünde ardı ardına azarlayıp dövmekten beter etmesi bir diğer “önemli” icraatı oldu.

Önümüzdeki günlerde neler diyeceğini, nerelere el koymak isteyeceğini, hangi konuk devlet başkanlarını azarlayacağını bırakınız bilmeyi hayal etmek bile zor.

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Trump’ın kısa sürede sergilediği davranışları ruhsal sorunlar yaşadığını düşündürüyor.

Nükleer savaş başlatıp birkaç günde tüm dünyayı cehenneme çevirebilecek güce sahip bir liderin daha sağduyulu, daha dengeli olması gerekmez mi?

Bana kalırsa ABD’de psikiyatristler, Trump’ın konuşmalarını, davranışlarını, icraatlarını izleyip deyim yerindeyse onu uzaktan muayene edip depresyondan bipolar bozukluğa, anksieteden obsesif-kompulsif reaksiyona kadar patolojik bir tablo görürlerse bunu Amerikan kamuoyuna ve kongresine duyurmalıdırlar.

“Hadi canım olur mu öyle şey!” diyenleri duyar gibiyim.

Onlara yanıtım, Trump’tan bir önceki başkan Joe Biden’in görevinin son yıllarında ciddi bunama belirtileri gösterdiğini hatırlatmak olacaktır.

Elon Musk’ın 4-5 yaşlarındaki oğlunun burnuyla oynadıktan sonra Trump’ın masasına dokunduğu için o masanın Beyaz Saray’dan kaldırıldığını da unutmasınlar.

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1930’lu yılların ortalarında Hitler’in ruh sağlığı derinlemesine incelenip gerekli önlemler alınsaydı belki de İkinci Dünya Savaşı çıkmayacak, asker-sivil milyonlarca insan ölmeyecekti.

Aynı şekilde Mussolini, Stalin, Franco da ruh sağlığı açısından testten geçirilip görevden uzaklaştırılabilseydi herhalde bu liderlerin ülkelerinde de büyük acılar yaşanmayacaktı.

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Tabii sadece Trump değil bütün liderlerin nasıl kalplerinde, midelerinde, karaciğerlerinde, böbreklerinde zamanla çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor hastalıklar oluyorsa akıl sağlıkları da bozulabilir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir oturumunu buna ayırsa ve böyle bir hastalığın nasıl teşhis edilebileceğini ve teşhisin ardından neler yapılabileceğini tartışsa hiç fena olmaz.

Öyle bir toplantı yapılsa sonuçta belki de Uluslararası Psikiyatri Merkezi kurulması ve merkezin sadece liderleri izlemesiyle ilgili bir karar alınabilir.