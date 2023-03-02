Liderler aday belirleme toplantısına böyle geldi

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı başladı.

Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.

Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi beklenirken toplantı sonrası açıklama yapılacağı düşünülüyor.

ADAY KİM OLACAK?

Altılı masanın adayının kim olacağı ise şu an için merak konusu olmaya devam ediyor.

Toplantısı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlardan birinin aday olmasının mutabakatı güçlendireceğini aktarmıştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.

LİDERLER ADAY BELİRLEMEYE BÖYLE GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu



Meral Akşener



Gültekin Uysal



Ali Babacan



Ahmet Davutoğlu