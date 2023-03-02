2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Liderler aday belirleme toplantısına böyle geldi

Altılı Masa bugün Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 12. kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplandı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 15:15
Takip Et

Liderler aday belirleme toplantısına böyle geldi

Liderler aday belirleme toplantısına böyle geldi
+
Aa
-

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı başladı.

Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.

Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi beklenirken toplantı sonrası açıklama yapılacağı düşünülüyor.

ADAY KİM OLACAK?

Altılı masanın adayının kim olacağı ise şu an için merak konusu olmaya devam ediyor.

Toplantısı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlardan birinin aday olmasının mutabakatı güçlendireceğini aktarmıştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.

LİDERLER ADAY BELİRLEMEYE BÖYLE GELDİ
Kemal Kılıçdaroğlu


Meral Akşener


Gültekin Uysal


Ali Babacan 


Ahmet Davutoğlu

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
1
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
2
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
3
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
4
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Fenerbahçe taraftarı gece yarısı Kadıköy’de ‘diktatör’ pankartı açtı
5
﻿Fenerbahçe taraftarı gece yarısı Kadıköy’de ‘diktatör’ pankartı açtı
﻿Fenerbahçe taraftarı gece yarısı Kadıköy’de ‘diktatör’ pankartı açtı
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
6
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
7
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿Beşiktaş'ta son bomba: Matthaus Teoman
﻿Beşiktaş'ta son bomba: Matthaus Teoman
﻿Beşiktaş'ta son bomba: Matthaus Teoman
﻿Fenerbahçe Çadırkent Hatay'da kuruldu
﻿Fenerbahçe Çadırkent Hatay'da kuruldu
﻿Fenerbahçe Çadırkent Hatay'da kuruldu
﻿Tacikistan'a kaçtı. Yakalama kararı çıkınca uçaktan indirilmeden İstanbul'a geri yollandı
﻿Tacikistan'a kaçtı. Yakalama kararı çıkınca uçaktan indirilmeden İstanbul'a geri yollandı
﻿Tacikistan'a kaçtı. Yakalama kararı çıkınca uçaktan indirilmeden İstanbul'a geri yollandı
﻿Tüketici kredileri 1 trilyon 200 milyara TL'ye dayandı
﻿Tüketici kredileri 1 trilyon 200 milyara TL'ye dayandı
﻿Tüketici kredileri 1 trilyon 200 milyara TL'ye dayandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.