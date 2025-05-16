Liderler toplasında başbakan bir anda dizlerinin üstüne çöktü! Kimse bunu beklemiyordu

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) 6’ncı zirvesi, Avrupa’nın güvenliği, ekonomik rekabet gücü ve ortak geleceği gibi kritik konuları ele almak üzere Arnavutluk’un başkenti Tiran’da başladı. Zirve, İskender Bey Meydanı’nda düzenlenirken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kırmızı halıda diz çökerek karşılaması gülüşmelere yol açtı. 2 metrelik Rama’yı ayağa kaldıran Meloni, esprili bir şekilde, “Boyumu yakalamak için eğiliyor” yorumunda bulundu ve ardından iki lider sıcak bir kucaklaşma yaşadı.

Zirveye, AB’ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Türkiye ve potansiyel aday Kosova’nın liderleri katılıyor. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ederken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino liderleri de zirvede yer alıyor.

Liderler, ilk olarak Avrupa’nın geleceğine dair ortak bir vizyonun tartışılacağı genel oturumda bir araya gelecek. Ardından, üç yuvarlak masa toplantısında Ukrayna’daki savaşın da aralarında bulunduğu “Avrupa’nın güvenliği ve demokratik dayanıklılığı”, “rekabet gücü ve ekonomik güvenlik” ile “Avrupa içerisinde mobilite ve gençlerin güçlendirilmesi” konuları ele alınacak. Meloni, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış müzakerelerinin önemine vurgu yaptı.

AST’NİN KÖKENİ VE GEÇMİŞİ

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun temelleri, 2022’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önerisiyle atılmıştı. İlk zirve 6 Ekim 2022’de Çekya’da düzenlenirken, sonraki zirveler sırasıyla Moldova (1 Haziran 2023), İspanya (5 Ekim 2023), İngiltere (18 Temmuz 2024) ve Macaristan’da (7 Kasım 2024) gerçekleştirildi. Yılda iki kez yapılan zirvelerin 7’ncisi Danimarka’da düzenlenecek.