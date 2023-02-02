﻿Liderlerden gerçek gündeme giriş...

Partilerin grup toplantıları, genel başkanların konuştuğu, milletvekillerinin alkışladığı haftalık propaganda faaliyetidir ama bu hafta liderler birbirlerine önemli mesajlar verdi.

Konuşma sırasına göre o mesajları hatırlatayım...

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Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne zincir vurmak, kement bağlamak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müellif ve müteahhitlerinin, zamanı geldiğinde hem vallahi, hem billahi burunlarından fitil fitil getireceğimizi de herkes bilmelidir."

Meral Akşener: "Sayın Erdoğan, 38 yaşındaki, genç bir akademisyene, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı'na, Ankara'nın göbeğinde, kim suikast düzenledi? Katiller, nerede saklanıyor? Saklanmalarına, kim izin veriyor?

Yargı sürecini, kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden, o koltukta rahat oturamazsın!

Adaletin yerini bulmasını sağlamak, senin boynunun borcudur!

Aksi takdirde, bu kan, senin de eline bulaşır! Devlet; katilleri koruyup kollama yeri değildir. Devlet; cinayeti örtbas etme yeri değildir.

Seçimini yap! Ya Sinan Ateş'in kanını yerde bırakacaksın ya da hesabını soracaksın. Seçimini yap!"

Kemal Kılıçdaroğlu: "Partimizin görevlendirdiği uzman ekiplerimiz Hazineden çalınan paranın peşine düştüğü ve o raporların masama geldiği an korkunç bir paniğe kapıldı. Devletin hazinesinden çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Korktum mu? Vız gelir tırıs geçer, Bay Kemal asla ve asla geri adım atmaz, kale gibiyiz, yiğit gibiyiz. Asla ve asla geri adım atmayacağız. Neleri varsa, her şeyleri ile gelsinler asla geri adım atmayacağız. Bir milim bile geri adım atmayacağız. Beytülmala dokunan yanacaktır."

Tayyip Erdoğan: "Altılı masa 'Kayyımı kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz' ifadeleriyle HDP'ye selam veriyor. 'OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz.' diyerek kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar. 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne, savunma sanayisi projelerine, kamu-özel yatırımlarına dokunacağız.' ifadeleriyle de Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. Hatta içlerinden birisi 'Batı bize aferin diyecek!' diyor. Yazıklar olsun. Düştükleri hale bak. Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesi şartına bağlanan F35 projesine geri döneceğiz diyerek en yetkili ağızları üzerinden bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yaptığı itiraf edenlere selam veriyorlar.

Altılı masa ülkenin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ifade ediyor. Tek çözüm önerileri, 'Merkez Bankası'nın İstanbul'daki Dünya Finans Merkezine giden birimlerini tekrar Ankara'ya döndürmek.' Siz dün benim yanımda değil miydiniz? Biz Merkez Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın İstanbul'a gidişini konuşmadık mı? O gün siz ne iş yapıyordunuz? Herhalde bunlar uykudaydı."

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Bahçeli, Sinan Ateş'in katledilmesinden MHP'yi sorumlu tutanları tehdit ediyor.

Akşener, adaletin işlemesinden sorumlu gördüğü Erdoğan'ı Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması konusunda bir karar vermeye zorluyor.

Kılıçdaroğlu, 20 yılda devletin hazinesinden 418 milyar doların çalındığını söylüyor ama bu yüzden suikast tehditleri aldığını bildiriyor.

Erdoğan ise Millet İttifakı'nın mutabakat metniyle HDP, FETÖ ve Batı'ya selam verdiğini söylerken, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a da "Siz benim yanımdayken kararlarıma katılmadınız mı?" diye soruyor... Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşımayı kim istedi sahi? Batı değil mi?

Görüldüğü gibi Türkiye'de 20 yıldır neler olup bittiği ve bundan sonra neler olabileceği, liderlerin konuşmalarına göre çok nettir. Gündemde tutularak sorgulanması gereken konular da bunlardır zaten... Tabii sığınmacılar sorunu ile birlikte...