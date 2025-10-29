Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

İttifak kuracakları söylenen DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, resepsiyondaki yerini aldı.

CHP, İYİ PARTİ VE DEM PARTİ KATILMADI

Külliye'de düzenlenen töreni protesto eden CHP akşam saatlerindeki resepsiyona katılmama kararı aldı. İYİ Parti ve DEM Parti de resepsiyona katılmadı.

KATILANLAR YAN YANA

AKP'ye geçeceği iddialarıyla tartışmaların merkezinde yer alan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi resepsiyondaki yerini aldı.

Resepsiyona DSP, HÜDA-PAR, YRP liderleri de katıldı.

Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de resepsiyonda yerini aldı.

SİNAN OĞAN DA YERİNİ ALDI

2023'de gerçekleştirilen genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Ogan da Külliye'deki isimler arasındaydı.