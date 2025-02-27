Liderleri cezaevindeki suç örgütüne ‘Hücre-14’ darbesi! 3 ilde eş zamanlı operasyon: 11 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Sinop merkezli 3 ilde elebaşılığını cezaevinde bulunan M.C.Ö.'nün yaptığı uyuşturucu imal ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-14" operasyonlarında 11 şüphelinin yakalanıp, tutuklandığını belirtti.

Operasyonlar sonucu; muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Sinop, İstanbul ve Samsun'da bulunan diğer örgüt üyelerinin, elebaşının emir ve talimatları doğrultusunda tedarik ettikleri uyuşturucu maddeleri Sinop'a naklettikleri, bu uyuşturucu maddeleri Gerze ilçesinde depolayarak, yine örgüt üyeleri aracılığıyla torbacı olarak tabir edilen şahıslara ulaştırdıkları, uyuşturucu satışından elde edilen gelirin ise kiralık banka hesaplarıyla örgütle bağlantılı kişi ve hesaplara aktarıldığı tespit edildi ve savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Sinop Valisi'ni, Cumhuriyet başsavcılıklarını ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu organize suç örgütlerinin, finans kaynağı olarak kullandıkları tüm ağları ve şebekeleri çökertmeye kararlıyız" dedi.