Liderlerin zafiyetleri

Siyasette; Genel Başkan, Başkan, Bakan ve Cumhurbaşkanı gibi unvanı olanlara genel bir tanım olarak şöyle denir; Lider…

“Lider” tanımını Sabancı Üniversitesi, “Yönetici Geliştirme Birimi” şöyle yapıyor:

“İlham veren, hedef belirleyen, yön gösteren ve bir arada çalışma ruhunu teşvik eden, cesaret, kararlılık ve vizyon gibi nitelikleri öne çıkaran kişi.”

Liderlerin özellikleri ise şöyle tanımlanıyor

Vizyon Sahibi Olmak: Geleceğe yönelik bir vizyon oluşturur ve bu vizyonu ekibiyle paylaşarak onları motive eder.

İletişim Becerileri: Etkili liderler, düşüncelerini açıkça ifade eder ve ekibinin fikirlerini dinler. Açık ve dürüst iletişime önem verirler.

Karar Verme Yeteneği: Zor durumlarda bile hızlı ve doğru kararlar alabilme yeteneğine sahiptirler.

Sorumluluk Alma: Başarıyı da hataları da sahiplenir, ekibiyle birlikte sorumluluk alarak ilerler.

Empati: Ekip üyelerinin ihtiyaçlarını ve duygularını anlayarak onlara destek olurlar.

Özgüven: Kendi yeteneklerine güvenir ve ekibine güven aşılar.

Motivasyon Yeteneği: Ekip üyelerini motive eder, onların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.

Problem Çözme Becerisi: Karşılaşılan zorlukları analiz eder ve etkili çözümler üretir.

İlham Verme: Sadece yönetmekle kalmaz, ekibine ilham vererek onları hedeflerine ulaşmaları için cesaretlendirir.

Esneklik: Değişen şartlara uyum sağlar ve esnek bir yaklaşım sergiler.

Etik ve Dürüstlük: Güvenilir ve dürüst bir tutumla hareket eder, etik değerlere bağlı kalır.

Ekip Çalışmasına Önem Verme: Takım çalışmasına değer verir ve ekip üyeleri arasındaki uyumu teşvik eder.

Öğrenmeye Açık Olmak: Sürekli kendini geliştirmeye ve yeni şeyler öğrenmeye isteklidir.

Siyaset dünyasına baktığımızda bazı siyasetçiler “Lider” bazı siyasetçiler, “Genel Başkan / Yönetici” olarak adlandırılır.

Yönetici ve Lider arasındaki fark Sabancı Üniversitesi bilimsel olarak bu tabloda karşılaştırılıyor:

Özellik Yöneticilik Liderlik Odak Noktası Mevcut düzeni koruma Değişim ve gelişim sağlama İşleyiş Tarzı Yapısal ve kural odaklı Esnek ve vizyoner İlişkiler Hiyerarşik Ekip odaklı Amaç Süreçleri yönetmek İlham vermek ve yön göstermek

Değerli okurlarım,

Siyasi partilerde ve ülke yönetiminde uzun yıllar görevde kalan genel başkanlar olsun yeni seçilenler olsun kendi kadroları ile çalışırlar.

Bu da iki türlüdür;

Yakın kadro.

Resmi kadro.

Profesyonel kadro.

Bu kadrolarda görev alanlar da iki türlüdür:

Liderin her görüşünü doğru kabul edenler.

Liderin görüşüne karşı kendi görüşlerini söyleyenler.

Partilerde yönetim kurulları, başkanlık divanları, meclisler gibi kurumlarda vardır genelde liderin görüşü kabul görür.

Üniversitenin akademik değerlendirmesini 55 yıllık meslek yaşamımda izlediğim bazı siyasetçiler açısından değerlendirdim ve şu sonuca vardım.

Bazı liderlerin en önemli zafiyetleri;

Etraflarındaki yalaklar, salaklar ve asalaklardır.

Önemli Not: Dün yazımda, "“Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu” 15 Temmuz darbe girişiminin “1 numarası” olduğu suçlamasıyla 141 ağırlaştırılmış müebbet ve binlerce yıl hapis cezasına çarptırılan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün serbest bırakılması konusunda AKP hükümetine yaptığı şu çağrıyı yazdım.

"Öztürk’ün derhal serbest bırakılmalı, tazminat ödenmeli ve bu ihlallerden sorumlu olanlar hakkında soruşturma açılmalıdır.”

Çok sayıda okurum şu soruyu sordu: Türkiye taraf mı?

Dışişleri Bakanlığı resmi web sayfası bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

"Türkiye, BM çerçevesindeki temel insan hakları sözleşmelerine taraftır."