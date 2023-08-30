Lidya adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Lidya isminin anlamını araştırıyor. Peki, Lidya ne demek? Lidya isminin anlamı nedir?

LİDYA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Lidya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bir şeyin ötesinde bulunan.

- Güzel ve soylu kimse.

LİDYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Lidya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Lidya ismini koymak caizdir.