Travmalar!

Ya da Türkçesi ile ‘duygusal yara’lar.

Her birimiz, yaşam içinde beklenmedik onlarca durumla karşı karşıya kalırız. Bu durumlarla baş edebilme gücümüze göre de kırılganlık ya da dayanıklılık gibi özelliklerimiz şekil alır. Fiziksel veya ruhsal olsun ya da olmasın, en çok da acının şiddeti bu noktada başat etken.

Ruhsal enerji döngüsünü bozucu her ayrıntı, bireyin kalıcı hafızasında derin izler oluşturuyor. Bilinçaltında gelişen sıkışmışlık hissi, gündelik yaşam düzenine ayak uydurma noktasında bireyi oyun dışında bırakıyor. Toplumsal düzen içerisine oyun dışı kalan birey; yalnızlık, güvensizlik ve çaresizlik kavramları arasında özgüven yitimine uğruyor.

Psikiyatr ve psikologlar da bu noktada önemli bir geri dönüş noktası. Psikanaliz biliminin kurucusu Sigmund Freud ile başlayan bilimsel yaklaşımlar artık yüzyıllık bir birikime ve donanıma sahip. Tetkikler, teknikler ve yöntemlerde elde edilen çeşitlilik, geldiğimiz noktada bireyin zihinsel süreçlerine daha fazla olumlu katkı sağlıyor.

Psikoloji ve psikiyatri biliminin ilgi alanına giren her vaka çoğu zaman oldukça ilgi çekicidir. Edebi yapıtlar başta olmak üzere sanatın bütün dalları da sanatsal üretimlerinde insana ve çoğunlukla insana dair acılara odaklanan bir anlayışla karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız, vaka dosyalarından senaryolaştırılarak hazırlanan dizi ya da filmlerin izlenme oranı bu önermeyi doğrular nitelikte.

İrlandalı oyun yazarı ve yönetmen Ciara Elizabeth Smyth, tam da bu noktada, insanın iç acısına odaklanan bir metinle karşımıza çıktı. 38 yaşındaki (16 Temmuz 1987) genç yazar, ‘Lie Low’ adını verdiği tiyatro metni ile psikoloji raporlarında yer alması olası tanıdık bir yaşam deneyimini satırlarına taşıyor.

Oyuna dair dikkati çeken ilk ayrıntı, oyun adının afişte özgün dilinde kullanılması oldu. Yönetmen Cem Burçin Bengisu’ndan bu seçimi hakkında aldığım bilgi, özgün adının Türkçe’de tam bir karşılığının olmadığı yönünde. İngiliz oyun yazarı William Shakespeare’in "Coriolanus" adlı oyundan verdiği örnekle, herhangi birinin zarar görmekten kaçınmak için ölü taklidi yapmasını vurguladığını belirtti.

Shakespeare’in Kuru Gürültü (özgün adı: Much Ado About Nothing) adlı oyunu ile birlikte modern İngilizce’ye kazandırdığı ve günümüzde yaygın olarak kullanılan "lie low" deyimi; gizli kalmak, saklanmak, dikkat çekmemek, tedirginlik içinde beklemek gibi anlamları barındırıyor.

Çeşitli organizasyonlar tarafından ödüle layık görülen oyun metni, 2022 yılında Dublin Fringe Festivali’nde dünya prömiyeri (ilk gösterim) yapmıştı. 2023 yılında da Edinburgh Fringe Festivali’nde sahne aldı. Oyun, Ciara Elizabeth Smyth ve Prime Cut Productions ortak yapımı olarak Dublin merkezli İrlanda Ulusal Tiyatrosu ya da diğer adıyla Abbey Tiyatrosu tarafından bu yazının yazıldığı an itibariyle sahnelenmektedir. Yeni bir tiyatro metni olmasına karşın İtalyanca, Çince (Mandarin lehçesi) ve Türkçe olmak üzere üç farklı dile çevrilmiş durumda.

İrlandalı yazarın dilimize kazandırılan oyun metni, Müphem Tiyatro yapımı olarak ülkemizde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Baba Sahne’de gerçekleştirilen Türkiye prömiyeri izleyicinin alkışlarını ve övgüsünü topladı.

Oyun, yıllar önce yaşadığı bir cinsel saldırının ardından yaşama tutunmanın yollarını arayan bir kadının hikayesine odaklanıyor. Oyunda, danışanı olduğu psikolog tarafından önerilen ‘maruz bırakma’ terapisi ile içinde bulunduğu durumun duvarlarını yıkma çabasına tanıklık ediyoruz. Korkusunu, kendi elleriyle yeniden yaratmak.

Güven duvarı yıkılmış olan kadın bu noktada, uzun zamandır görüşmediği erkek kardeşini eve davet ederek, terapi konusunda yardımcı olmasını rica ediyor. Kadının hikayesine odaklanırken, beklenmedik sırların ortaya saçıldığı gizemli perde ardına kadar açılıyor.

Faye, Naoise, ördek maskesi ve karanlık bir dolap!

Mehmet Dikkaya’nın çevirisini, Cem Burçin Bengisu’nun yönetmenlik yaklaşımı ile sahnede deneyimliyoruz. Çünkü bu salt bir izleme eylemi değil, aynı zamanda bir deneyimleme.

İzleyici, görünmez bir katılımcı olarak, uygulamalı bir terapi seansında, kendisini izleyici koltuğunda buluyor. Bengisu’nun yaratmış olduğu atmosferin başarısı oyunun anlatısına derin bir anlam katıyor.

Faye karakterinde izlediğimiz Burçin Nokiç’in karakter yorumu oldukça hissedilebilir geçirgenlikte.

İnanıyorum ki, oyunu izleyecek olan alanındaki uzman kişilerin de yorumu bu yönde olacaktır. Naoise karakterinde izlediğimiz Meriç Taner Kadıoğlu da oyun ortağına inandırıcılığı yüksek bir noktada eşlik ediyor. Batuhan Kaya ise psikolog karakterinde oyuna sesi ile eşlik ediyor.

Rüya sekanslarını içeren sahneler oldukça dikkat çekici.

Oyunun teknik tarafına gelince; dekor ve aksesuar tasarımda Sinan Bal, kostüm tasarımda Nida Cön, ışık tasarımda Murat Kural, hareket tasarımda Uğur Altun, koreografide Bilge Sağnak Altun ve oyun müziğinde Beliz imzası yer alıyor.

İzleme tercihleri noktasında, psikoloji içerikli sanatsal üretimlere ilgi duyuyorsanız ya da farklı bir deneyim arıyorsanız, bu yapımı notlarınız arasına almanız önerilir.

Tek Perde, 90 dakika