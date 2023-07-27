Lifli besinler kalp krizini önlüyor

Editör: Ali Öncü

Özellikle beslenme sisteminden doğrudan etkilenen kalp sağlığı konusunda yapılan çalışmalar, doğru beslenmenin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor.

Kardiyovasküler hastalıklar, kan damarlarını etkileyen bir grup rahatsızlıktır. Terim, kalp krizlerini ve felçleri de kapsayarak geniş bir hastalık grubunun tanımını yapar. Her iki durum da, esas olarak kanın kalbe veya beyne akmasını önleyen bir tıkanıklıktan kaynaklanan akut olaylardır. Yeni araştırmalar, tahıl lifinin iltihabı etkili bir şekilde azaltabileceğinden, her iki durumu da önlemenin anahtarı olabileceğini öne sürüyor.

JAMA Network Open'da yayınlanan yeni bulgulara göre, daha yüksek tahıl lifi alımı, yaşlı erişkinlerde iltihaplanma düzeylerini düşürebilir ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji yardımcı doçenti olan Rupak Shivakoti, Healio'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Profesör Shivakoti: "Bu çalışmadaki bireylerin önemli bir kısmı, özellikle en düşük çeyreklerdekiler, önerilen miktarların altında lif alımına sahiptir. Böylece, bu bireylerde diyet lifi bakımından daha yüksek gıda alımının arttırılması, potansiyel olarak sağlıklarını iyileştirebilir" açıklamasında bulundu.

Ekip, Kardiyovasküler Sağlık Çalışması'na kayıtlı, başlangıçta kan örnekleri veren ve gıda sıklığı anketlerini dolduran 4,123 yaşlı yetişkinden oluşan bir örneğe baktı.

Katılımcıların lif alımı hakkında fikir veren anketler, başlangıçtan itibaren altı ayda bir planlanan ziyaretlerle takip edildi.

Araştırmacılar, günde beş gramlık tahıl lifi alımındaki artışın, önemli ölçüde daha düşük C-reaktif protein, interlökin 6 sitokinleri ve interlökin-1 reseptör antagonisti konsantrasyonu ile ilişkili olduğunu buldular.

Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, daha fazla sebze veya meyve lifi alımı, iltihaplanma veya KVH riskini önemli ölçüde etkilemedi.

Enflamasyon (iltihaplanma), plakların büyümesini desteklediği ve atardamarlardaki mevcut plakları gevşeterek kan pıhtılarına neden olduğu için kalp krizlerinin önemli bir öncüsüdür.

Bu kan pıhtıları, kalbe giden atardamarların içinde sıkışıp kalp krizine neden olmakla ünlüdür. Araştırmacılar şunları yazdı: "Bu sonuçlar, tahıl liflerinin sistemik iltihabı azaltmada daha etkili olabileceğini gösteriyor. Çözümlenmemiş inflamasyonun hem birden fazla hastalık riskinin artması hem de sonuçları ile ilişkili olduğu göz önüne alındığında, çalışmalar inflamasyonun bu sonuçlar üzerindeki spesifik aracılık etkisini araştırmalıdır."

Yulaf, ekmek, pirinç ve makarnada bulunan tahıl lifinin daha önce kalp krizinden kurtulanların daha uzun yaşama şansını arttırdığı gösterilmişti.

Bunun temel nedeni, düzenli olarak tam tahıllı tahıl tüketiminin kan dolaşımındaki kolesterolün önemli ölçüde azalmasına katkıda bulunmasıdır. Lif, sindirim sisteminde ona bağlanarak ve atılım yoluyla vücuttan atarak kolesterolü düşürür.

Better Health adlı sağlık kuruluşu: "Kalp hastalığına katkıda bulunan bir faktör, yüksek kan kolesterol düzeyleridir. Yulaf (beta-glukanlar içeren) ve pisilyum gibi çözünür lif açısından zengin olan tam tahıllı tahılları düzenli olarak yemenin kan dolaşımındaki kolesterol miktarını önemli ölçüde azalttığı ve kalp hastalığının gelişimine karşı koruyucu olabileceği bulunmuştur. "

Ancak besin kaynağı, insülin duyarlılığı ve kolorektal kanser gibi sağlığın diğer yönleri için de zengin faydalar sağlayabilir. Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda yapılan bir araştırma, lif açısından zengin bir kahvaltı yapanların diyabet ve kanserden erken ölüm riskinin genel olarak azaldığını buldu.

Ancak kahvaltılık gevrekler ve tam tahıllı bisküviler gibi bazı tahıllar lif bakımından yüksek olsa da, genellikle tahıl lifinin faydalarını yok edebilecek ilave tuz ve şeker içerirler.