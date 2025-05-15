Lig tamam ya Avrupa?

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala Galatasaray şampiyonluk için günleri sayarken Fenerbahçe 10 senelik şampiyonluk hasretini sonlandıramadı. Beşiktaş ligden erken koparak taraftarını bu sezon mutlu edemedi.

Peki sadece Süper Lig'de kazanılan şampiyonluk bir takım için yeterli mi? Bana sorarsanız hayır. "Avrupa Fatihi" unvanlı Galatasaray uzun zamandır yurtdışı başarısından uzak. Keza Fenerbahçe ve Beşiktaş da öyle. Takımlarımızın Süper Lig'de birbirlerini kırıp Avrupa'ya çıkınca yokları oynaması ülke futbolu açısından son derece düşündürücü. Taraftarlar bir noktada şampiyonluk için mutlu olurken Avrupa'da gelmeyen başarı transferleri bile etkiliyor.

Eğer takımınız Şampiyonlar Ligi'nde yoksa bazı futbolcular Türkiye'ye gelmek istemiyor. Şampiyonlar Ligi futbolcular için çok önemli bir vitrin. Orada olmak bir prestij meselesi. Ama orada olmakta yetmiyor. Başarı gelmesi ve en azından gruptan çıkmak bir takım için önemli. Buradan alınacak olan maddi destek de cabası. Ancak dediğim gibi takımlarımız son yıllarda eski başarılarını mumla aratır oldu.

Şampiyonluk bence Avrupa için bir basamak olmalı. Asıl hedef orası olmalı. Bu ülke futbolunu yükselten ve ileri götüren en önemli kısım. Kendi ligimizde birbirimizle oynarken Türk futboluna pek katkı verdiğimiz söylenemez. Ancak Avrupa kupalarında alınacak galibiyetler ve atılan turlar futbolumuza çok şey katacak.

SİZ TAKIM ARKADAŞISINIZ!

Fenerbahçe'nin Başakşehir karşılaşmasında iki takım arkadaşı Tadic ve Talisca arasında bir tartışma yaşandı. Kendisine pas atmayan Tadic'e el kol hareketi yapan Talisca hiç beklemediği bir tepki aldı. Sırp futbolcu Talisca'nın üstüne yürüdü. Takım arkadaşlarının araya girmesi olası büyük bir kavgayı engelledi. Devre arası iki oyuncu sarılarak kavgayı tatlıya bağladı.

Yaşananların ardından ilk akla gelen ise Kerem Aktürkoğlu ile Marcao arasındaki olay oldu. Galatasaray'ın Giresunspor maçında Kerem'in kendisine sus işareti yapmasına dayanamayan Brezilyalı oyuncu metrelerce koşarak Kerem'in yanına gelmiş ve yumruklar savurmuştu. Yine takım arkadaşları araya girmiş ve olayın büyümesini engellemişti. Marcao bu hareketinin ardından kırmızı kart görmüştü. O dönem teknik direktör olarak Galatasaray'ın başında bulunan Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'na sarılarak teselli etmişti.

Rakip oyuncuların birbirine girmesi çok görülse de takım arkadaşlarının kavga etmesi sahalarda ender görülüyor. Ama görülüyor. Futbol zaman zaman nabzın çok yükseldiği bir oyun. Futbolcular genellikle sinirlerini hakemden bazen de teknik adamlardan çıkarıyorlar. Oyundan alınana oyuncular hocalarına "neden beni çıkardın" tepkisini gösteriyor. Futbol her yönüyle rekabete çok açık.

MOURINHO İLE BİR SEZON

Bir teknik adam daha Fenerbahçe'yi mutlu sona ulaştıramadı. Bu kez dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho sezon başındaki büyük beklentileri boşa çıkardı. Elde ne Avrupa ne Türkiye Kupası ne de Süper Lig kaldı. Mourinho Türk futboluna tam olarak alıştı diyemeyiz ancak zaman zaman kaosla beslenen Portekizli hoca bu ortamı sevdi diyebiliriz. Şampiyonluk gelmese de Mourinho tüm sezon söyledikleri ve yaptıklarıyla hafızalara kazındı. Özellikle Galatasaray derbisi sonrası sözleri ve Okan Buruk'un burnunu sıkması futbolun skandallar listesine üst sıralardan giriş yaptı.

Gelecek sezon kalır mı gider mi bilmiyoruz. Fenerbahçe taraftarının hedefinde 1. numara olarak Ali Koç 2. numara olarak Jose Mourinho yer alıyor. Ancak her iki isim de gelmeyen şampiyonluğun ardından koltuklarını bırakmaya pek niyetli değiller. Sarı lacivertliler başarısızlık konusunda çıldırırken kulübü yönetenler pek oralı olmuyor. Ezeli rakibi 5. yıldızı takarken bunu izlemekle yetinen Fenerbahçeli taraftarlar haklı olarak birinin bu sorumluluğu alarak istifa etmesi istiyor. Ali Koç canlı yayına çıkarak "Görevimizin başındayız" açıklamasını yapıyor. "Gelecek sezon söz şampiyon olacağız" diyor. Bugünlerde Fenerbahçeli olmak gerçekten zor. Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşurken yöneticilerin hiçbir şey olmamış gbi davranması gerçekten sinir bozucu...