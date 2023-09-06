Lig ve kupada şike skandalı. Futbol federasyonu maçları iptal etti

Bolivya'nın en büyük iki profesyonel futbol ligi, şike iddialarına ilişkin soruşturmalar nedeniyle Salı günü iptal edildi.

Bolivya Futbol Federasyonu (FBF), 17 üst düzey kulübün ve 9 bölgesel futbol federasyonunun temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrasında kararı doğruladı.

Katılımcılar ezici bir çoğunlukla ulusal ligin ve yerel Simon Bolivar Kupası’nın geçersiz ilan edilmesi lehinde oy kullandı.

Federasyon başkanı Fernando Costa’nın basın toplantısının satırbaşları şunlar:

Lig ve kupanın manipüle edildiğine dair ciddi deliller olması nedeniyle her iki organizasyon da iptal edildi.

Pazartesi günü savcılığa gerekli raporlar ve şikayetler iletildi.

Costa, FBF'nin yıl sonuna kadar, Copa Libertadores ve Copa Sudamericana gibi uluslararası müsabakalarına katılacak takımların belirleneceği kısaltılmış bir turnuva düzenlemeyi planlandığını açıkladı.