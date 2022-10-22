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Karagümrük'ün Ümraniyespor karşısında nasıl geriden gelip kazandığını Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik açıkladı

Süper Lig'de Ümraniyespor, evinde Karagümrük'ü konuk etti.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 16:27
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Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor ile yükselişe geçen Karagümrük karşılaştı. Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik Karagümrük'ün Ümraniyespor karşısında nasıl geriden gelip kazandığını açıkladı

Karagümrük'ün Ümraniyespor karşısında nasıl geriden gelip kazandığını Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik açıkladı
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Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor ile yükselişe geçen Karagümrük karşı karşıya geldi. Karagümrük mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve ikide iki yaptı.

Bu sonuçla Karagümrük puanını 12'ye yükseltip 11.sıraya yerleşirken, Ümraniyespor 3 puanla son sırada kaldı. Ümraniyespor için işler iyi gitmiyor. Galibiyet ile tanışacaklar mı hep birlikte ilerleyen haftalarda öğreneceğiz.

Maçtan dakikalar;
3. dakikada Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Geraldo'nun ceza sahası önündeki pasıyla savunmanın arkasına sarkan Umut Nayir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

8. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz meşin yuvarlağı ceza sahasına soluna gönderdi. Borini topu kontrol ederek arka direğe ortasını yaptı, Biraschi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

20. dakikada ceza yayının önünden kullanılan serbest vuruşta Onur Ayık'ın kaleye gönderdiği şutta top direğin üstüne çarpıp dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

55.dakikada Kouassi'nin ceza sahası sağ tarafına yükselttiği topa gelişine sağ ayağıyla sert ve düzgün bir vuruş yapan Diagne meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi: 1-2

90.dakikada Fabio Borini Karagümrük'ün 3. golünü kaydetti: 1-3

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