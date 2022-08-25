Fenerbahçe Avrupa'nın yenilmezleri arasında

Süper Lig'de ilk hafta Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalıp, ikinci hafta Kasımpaşa'yı 6-0, geçtiğimiz hafta da Adana Demirspor'u 4-2 ile mağlup eden Fenerbahçe; Avrupa'nın yenilmezlik serisini sürdüren takımları arasında yer almayı başardı.

AC MILAN ZİRVEDE...

Ligde son 17 karşılaşmada da bileği bükülmeyen Kanarya; İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya baz alındığında serisini sürdüren ekipler arasında bulunuyor. Zirvede 18 maçtır kaybetmeyen İtalyan ekibi AC Milan otururken, ikinci sırada Fenerbahçe 17 mücadele ile takipte...

ÜÇÜNCÜ TAKIM MANCHESTER CITY

İngiltere'den Manchester City 15 karşılaşmada kaybetmeyerek listeye girmiş durumda... Bu ekipleri Fransa'dan Paris Saint-Germain 12 mücadele, Almanya'dan ise Union Berlin 10 maçla izliyor.