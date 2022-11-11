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Kritik maçta Başakşehir Galatasaray'ı konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:37
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Ligde zirvenin düğümünün çözüleceği maçta Başakşehir Galatasaray'ı ağırlıyor

Kritik maçta Başakşehir Galatasaray'ı konuk edecek
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Turuncu-lacivertli ekip ligde oynadığı 12 maçta, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip rakibi Galatasaray'ın önünde ikinci sırada haftaya girdi.

Biglia ve Mahmut şüpheli

Medipol Başakşehir'de sakatlıklarını atlatan Lucas Biglia ve kaptan Mahmut Tekdemir'in durumu belirsizliğini koruyor.

Bu iki oyuncunun forma giyip giyemeyeceği maç günü netlik kazanacak.

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