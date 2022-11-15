Filede dev derbi: Eczacı Vakıbank

Lige iyi bir başlangıç yapan Eczacıbaşı Dynavit, güçlü rakibini karşısında hata yapmak istemiyor. Ferhat Akbaş'ın öğrencileri, oynadığı 4 maçı da kazanmasını bildi. Takım olarak hazır görüntü çizen turuncu beyazlılar, bu maçlarda sadece 1 set kaybetti.

Son şampiyon Vakıfbank ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Giovanni Guidetti'nin öğrencileri, ilk 4 maçında rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Sarı siyahlılar, 3'üncü haftada Fenerbahçe Opet'i 3-1'lik skorla yenmişti.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçları Vakıfbank 3-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

Eczacıbaşı Dynavit - Vakıfbank mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.