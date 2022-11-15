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Filede dev derbi: Eczacı Vakıbank

Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Eczacıbaşı Dynavit, 5'inci hafta mücadelesinde Vakıfbank'la karşılaşıyor.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:19
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Lige iyi bir başlangıç yapan Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank karşısında hata yapmak istemiyor

Filede dev derbi: Eczacı Vakıbank
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Lige iyi bir başlangıç yapan Eczacıbaşı Dynavit, güçlü rakibini karşısında hata yapmak istemiyor. Ferhat Akbaş'ın öğrencileri, oynadığı 4 maçı da kazanmasını bildi. Takım olarak hazır görüntü çizen turuncu beyazlılar, bu maçlarda sadece 1 set kaybetti.

Son şampiyon Vakıfbank ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Giovanni Guidetti'nin öğrencileri, ilk 4 maçında rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Sarı siyahlılar, 3'üncü haftada Fenerbahçe Opet'i 3-1'lik skorla yenmişti.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçları Vakıfbank 3-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

Eczacıbaşı Dynavit - Vakıfbank mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

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