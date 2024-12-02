Light of Motiram oyun dünyasını altüst etti

Polaris Quest tarafından geliştirilen Light of Motiram, hayatta kalma türüne farklı bir soluk getiriyor. Teknolojiyle donatılmış barbarların robot dinozorları avladığı bu açık dünya oyunu, oyunculara medeniyeti yeniden inşa etme fırsatı sunuyor.

Oyun, dört temel unsur üzerine kurulu: üs inşası, araştırma, "mekanimal" adı verilen robot hayvanların eğitimi ve devasa düşmanlarla mücadele. Bu unsurlar, oyuncuları kaynak yönetimi, strateji ve keşif dolu bir dünyaya davet ediyor.

HORİZON'A BENZEYEN ANCAK FARKLI BİR YAPI

Light of Motiram’ın teması, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. İnsanlık, eski medeniyetin yıkıntılarından yeniden yükselmeye çalışırken, robot dinozorların egemen olduğu bir doğada hayatta kalmaya çalışıyor. Polaris Quest, bu temayı, özgün mekanikleriyle farklı bir noktaya taşıyor. Özellikle üs inşa süreci, fiziksel gerçekçilikle desteklenmiş. Kullanılan her taş ve kiriş, gerçekçi bir şekilde yerleştiriliyor.

Robot hayvanlar, oyunun en dikkat çekici unsurlarından biri. Her biri farklı yeteneklere sahip olan bu makineler, hem savaşta hem de üs yönetiminde yardımcı oluyor. Oyuncular, bu mekanimal'ları özelleştirerek kendilerine uygun bir ekip oluşturabiliyor.

KOOPERATİF OYNANIŞ VE ÜCRETSİZ MODEL

Light of Motiram, aksiyon dolu oynanışıyla da öne çıkıyor. Savaş mekanikleri, bloklama, kaçma ve hedefli saldırılara dayanıyor. Ayrıca, bu dinamiklerin kooperatif modda da kullanılabilir olması, oyunu daha cazip hale getiriyor.

Oyun, Steam, Epic Games ve PlayStation Store’da listelenmiş durumda. Henüz bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da oyunun ücretsiz bir modelle sunulacağı belirtiliyor. Bu da geniş bir oyuncu kitlesine erişim sağlanacağını gösteriyor.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun düşük sistem gereksinimleri de dikkat çekiyor. Minimum gereksinimlerde Intel Core i5-6600K işlemci ve Nvidia GTX 1060 ekran kartı öne çıkarken, önerilen donanımlar arasında Intel Core i7-9700 işlemci ve Nvidia RTX 3060 Ti yer alıyor.

Light of Motiram, hayatta kalma türünde yeni bir deneyim arayan oyuncular için güçlü bir alternatif olma yolunda ilerliyor. Robot dinozorlar ve teknolojik vahşi yaşamla dolu bu dünya, oyunculara unutulmaz bir macera sunmayı vaat ediyor.