Ligi ikinci bitirip şampiyonluk kutladılar

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Ligi ikinci bitirip şampiyonluk kutladılar

Mısır Süper Ligi'ni ikinci bitiren Pyramids, Al Ahly'ye CAS'ta açtığı puan silme cezasının sonucunu beklemeden son hafta maçlarının ardından şampiyonluk kutladı.

Mısır Süper Ligi'nde normal sezonun ardından Play-Off maçları da bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Kendi sahasında Pharco'yu 6-0 yenen Al Ahly, 58 puanla şampiyon oldu.

C. Cleopatra'yı deplasmanda 5-1 yenen Pyramids ise ligi 56 puanla ikinci bitirdi.

Pyramids kulübü, lider Al Ahly'nin puan silme cezası alması yönünde CAS'a yaptığı başvuru yapmıştı. Maç sonuçlarının ardından Pyramids, henüz CAS başvurusu sonuçlanmamasına rağmen şampiyonluk kutladı.

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