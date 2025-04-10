Ligi unuttu, derbileri kazandı

Bu sezon Beşiktaş evindeki derbilerde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı galip gelirken Süper Lig'de ise yarıştan koptu. Siyah beyazlılar sezona rüya gibi bir başlangıç yaparak girmiş ve Galatasaray'ı 5-0 mağlup etmişlerdi. Ancak bu sonun başlangıcı oldu.

Beşiktaş Süper Lig tarihinin en erken kopuşlarından birine imza attı ve taraftarına şampiyonluk heyecanını yaşatamadı. Ancak siyah beyazlılar ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe'yi evinde mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş güçlü rakiplerine karşı çok iyi performansla onlara şampiyonluk yarışında çelme taktı. Giovanni van Bronckhorst

ile sezona başlayan Kara Kartal teknik adam değiştirmede bir dünya markası olan ligimizde kalıcı olamadı. Sırada Norveçli Ole Gunnar Solskjaer vardı. Ancak Solskjaer'in de tahtı sallanıyor.

Son olarak Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş'ta Solskjaer Sergen Yalçın başta olmak üzere eleştirilerin hedefinde kaldı. Galatasaray galibiyetiyle morallenen siyah beyazlılar Kasımpaşa karşısında 10 kişi kalsa da bir puanı aldı. Ancak bu Beşiktaşlıları mutlu etmedi. Önce Avrupa'dan elenen takım sonra da Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye turu kaptırdı.

Büyük takım refleksi vermekten uzak görünen Beşiktaş geçtiğimiz haftalarda 9 kişi kalan rakibi Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak tarihi bir yenilgi almıştı. Sezonu Solskjaer olmadan bitirme ihtimali olan siyah beyazlılarda istikrarsız sonuçlar sürüyor. Galatasaray'ı yenerken Göztepe'ye elendi ve Kasımpaşa'yı yenemedi. Beşiktaş devre arasında Güney Amerika kıtasından 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile Kolombiyalı 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı.

Ancak Solskjaer geleceğe yatırım ile yapılan bu genç oyunculara yeterince forma şansı henüz vermedi. Süper Lig'in bitimine sekiz hafta kalan siyah beyazlı taraftarlar hedefsiz takımlarının sezonu bitirmesini bekliyor. Genellikle her sene şampiyonluk yarışında bulunan Kara Kartal bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı. Hem yönetimsel hem de takım içinde yaşanan problemlerin başarıyı getirmediği bir gerçek. Ancak üç büyüklerden Beşiktaş'ın yeni sezonla beraber kadro kalitesini de yükseltmesi gerekiyor. Bu konuda ezeli rakiplerinin gerisinde kalan siyah beyazlılar takımın iskeletini değiştirmek zorunda. Önemli noktalara önemli oyuncuların gelmesi lazım. Beşiktaş taraftarı yeni sezonda hedeflerinden uzaklaşmış bir takım istemiyor. Hem Avrupa'da hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı bir Beşiktaş Türk futboluna katkı sağlayacaktır.

Transfer dönemini verimli olarak geçirmek zorunda olan Beşiktaş'ı maddi açıdan zor günler bekliyor. Başkan Serdal Adalı yeni sezonda takımını yenilemek için önemli bir maddi yükü çekmek durumda. Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında son 8 haftaya kafa kafaya girerken Beşiktaş taraftarının bu yarışı uzaktan izlemesi kabul edilemez. Gönül ister ki Trabzonspor'un da katıldığı bir çekişme ile Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son ana kadar sürsün...