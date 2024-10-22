Ligi yenilmeden ve gol yemeden bitiren takım şampiyon olamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ligi yenilmeden ve gol yemeden bitiren takım şampiyon olamadı

Futbol tarihinde eşine az rastlanır olay İsveç’te yaşandı. Ligi hiç yenilmeden ve gol yemeden bitiren takım 1 puan farkla şampiyonluğu kaçırdı. Ortaya çıkan tablo görenleri hayrete düşürdü.

Futbolda şampiyonluk mücadelesinin ne kadar zor olduğu bilinen bir gerçek ancak İsveç’te ortaya çıkan tablo görenleri hayrete düşürdü.

İsveç Kadınlar 4. Ligi'nde mücadele eden Angelholms FF, hiç gol yemeden ligi bitirmiş olmasına rağmen şampiyon olamadı.

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Angelholms FF, 18 maçtan oluşan ligde; 15 galibiyet ve 3 beraberlik alıp sezonu 48 puanla namağlup tamamlamadı. Tüm yıl boyunca kalesinde hiç gol görmeyen takım şampiyonun 1 puan gerisinde ligi tamamladı.

Ljungbyheds IF takımı 16 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 49 puanla şampiyon oldu.

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