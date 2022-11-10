Avrupa'dan sonra İtalya'da da Napoli fırtınası esiyor

Ligin 14'üncü haftasında Empoli'yi 2-0 ile geçen Spaletti'nin öğrencileri, 8 puan farkla zirvede yer alıyor.

Serie A'da Napoli fırtınası sürüyor. Ligde son olarak Empoli'yi evinde 2-0 yenen Spaletti'nin öğrencileri, 8 puan farkla zirvede yer alıyor.

İtalyan ekibi ayrıca, Liverpool ve Ajax gibi güçlü takımların yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubundan, 15 puanla lider çıkmayı da başardı.

Napoli, sezon başında önemli bir kabuk değişimine gitti.

Mavi beyazlılar; Koulibaly, Fabian Ruiz, Milik, Insigne, Ospina, Mertens ve Ghoulam gibi uzun süredir kadrosunda yer alan oyuncularıyla yollarını ayırdı.

Spaletti'nin ekibine, Kim Min Jae, Kvaratskhelia ve Raspadori gibi isimler dahil oldu.

Ligde en son Maradonalı kadrosuyla 1989/90 sezonunda mutlu sona ulaşan Napoli, şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden mavi beyazlılar, bu sezon 20 resmi maçta sadece tek yenilgi aldı.