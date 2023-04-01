Futbolda günün maçları

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig'de 27, 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 30, TFF 3. Lig'de ise 26. hafta maçları bu hafta oynanacak.

Süper Lig'de haftanın maçı ise zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe Beşiktaş derbisi.

Gözler pazar günü Jorge Jesus ve Şenol Güneş'in öğrencilerinde olacak.

Süper Lig'de lider Galatasaray ise bu akşam sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

İşte liglerde cumartesi gününün programı:

SÜPER LİG:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.30 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)

TFF 1. Lig

13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

TFF 2. Ligde ise tüm maçlar Pazar günü oynanacak.

TFF 3. Lig

1. Grup

13.00 Yomraspor-Eskişehirspor (Yomra İlçe)

15.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor (Mersin)

15.00 İdaş Çatalcaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Çatalca İzzettin)

2. Grup

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karaman FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

3. Grup

15.00 Bergama Belediyespor-Akhisarspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Güneş Holding Çankaya FK-Büyükçekmece Tepecikspor (Osmanlı)

15.00 Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor (Fatsa İlçe)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Bursa Yıldırımspor (Beyoğlu)







