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Futbolda günün programı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de birbirinden güzel maçlar oynanacak.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 11:18
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Liglerde heyecan sürüyor

Futbolda günün programı
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Editör: Hamza Özalkuş

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. 1. Lig'de 30. hafta maçları oynanacak.
Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak.

En dikkat çeken maç ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Derbiye sayılı saatler kala heyecan artıyor.
Ümraniyespor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Bir diğer karşılaşma ise Giresunspor ile Alanyaspor arasında oynanacak.

İşte liglerde günün programı;

SÜPER LİG:
13.30 Ümraniyespor-Konyaspor (Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu)
16.00 Giresunspor-Alanyaspor (Çotanak Stadyumu)
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker Stadyumu)

SPOR TOTO 1. LİG:
13.30 Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe Stadı)
13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
20.30 Çaykur Rizespor-Bandırmaspor (Çaykur Didi Stadyumu)

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