Futbolda günün programı

Editör: Hamza Özalkuş
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. 1. Lig'de 30. hafta maçları oynanacak.
Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak.
En dikkat çeken maç ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Derbiye sayılı saatler kala heyecan artıyor.
Ümraniyespor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
Bir diğer karşılaşma ise Giresunspor ile Alanyaspor arasında oynanacak.
İşte liglerde günün programı;
SÜPER LİG:
13.30 Ümraniyespor-Konyaspor (Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu)
16.00 Giresunspor-Alanyaspor (Çotanak Stadyumu)
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker Stadyumu)
SPOR TOTO 1. LİG:
13.30 Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe Stadı)
13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
20.30 Çaykur Rizespor-Bandırmaspor (Çaykur Didi Stadyumu)