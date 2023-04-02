Futbolda günün programı

Editör: Hamza Özalkuş

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. 1. Lig'de 30. hafta maçları oynanacak.

Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak.

En dikkat çeken maç ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Derbiye sayılı saatler kala heyecan artıyor.

Ümraniyespor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Bir diğer karşılaşma ise Giresunspor ile Alanyaspor arasında oynanacak.

İşte liglerde günün programı;

SÜPER LİG:

13.30 Ümraniyespor-Konyaspor (Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu)

16.00 Giresunspor-Alanyaspor (Çotanak Stadyumu)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker Stadyumu)

SPOR TOTO 1. LİG:

13.30 Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe Stadı)

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

20.30 Çaykur Rizespor-Bandırmaspor (Çaykur Didi Stadyumu)