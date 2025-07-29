Lıkır lıkır soğuk su içmeyin serinlemek isterken ölebilirsiniz. 60 yılda bir yaşanıyor. Uzmanlar "Dikkat" diyerek uyardı

Uzmanlar, 60 yılda bir görülen bunaltıcı sıcaklara karşı uyarıyor: Soğuk su içmek ve hemen duş almak felce neden olabilir. Sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olun!

Türkiye ve dünya genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, uzmanları harekete geçirdi. Bu yıl 60 yılda bir yaşanan aşırı sıcakların etkisiyle sıcaklıklar 45°C’yi aşacak. Malezya, Endonezya ve Singapur gibi ülkelerde “kedi günü” olarak bilinen 40 günlük yoğun sıcak dönemi başladı.

Uzmanlar, sıcaklıkların 38°C’yi geçtiği günlerde alınması gereken önlemleri sıralıyor. Sıcak havalarda serinlemek için yapılan bazı hatalar hayati risk taşıyor. Doktorlar, özellikle dışarıdan gelindiğinde soğuk su içmenin veya hemen soğuk suyla duş almanın tehlikeli olduğunu vurguluyor.

Ani soğuk temas, kılcal damarların yırtılmasına veya daralmasına yol açarak felç ve kalp krizi riskini artırabilir. Örneğin, bir doktorun aktardığı olayda, sıcaktan bunalmış bir kişi soğuk suyla ayaklarını yıkadıktan sonra yere yığılmış ve felç geçirmiştir. Benzer şekilde, eve gelir gelmez duş alan bir başka kişi de çene kilitlenmesiyle hastaneye kaldırılmış.

Uzmanlar, dışarıdan gelindiğinde en az 30 dakika serin bir ortamda dinlenmeyi öneriyor. Su tüketiminde ise oda sıcaklığında veya ılık su tercih edilmeli ve yavaş içilmeli. Soğuk içeceklerden ve buz kullanımından kaçınılmalı. Ayrıca, cildi güneşe maruz bırakmamak ve elleri-ayakları hemen yıkamamak önem taşıyor.

Sıcak çarpmasına karşı gölgeli alanlarda bulunmak, hafif giysiler giymek ve bol su tüketmek hayati. Çocuklar ve yaşlılar gibi hassas gruplar için ek önlemler alınmalı. Uzmanlar, bu dönemde serinlemek için aceleci davranmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Sıcak hava dalgasına karşı bilinçli hareket ederek sağlığınızı koruyun.