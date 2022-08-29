﻿Likya yolunda kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı

Antalya’da ağ yürüyüşü için Göynük kanyonunda ilerleyen yabacı uyruklu 3 kişi, 112 ihbar hattını arayarak Likya yolu Göynük kanyonu mevkisinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.
Yaralı olmadıklarını ifade eden turistlerin kurtarılması için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.