Lille Brann'ı Giroud ile yıktı!

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Norveç ekibi Brann'ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Lille sahasında Brann ile karşı karşıya geldi.

Milli kaleci Berke Özer'in 90 dakika forma giydiği mücadelede Lille, Norveç ekibini 2-1 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmanın 54. dakikasında Igmane Hamza'nın attığı golle öne geçen Lille'in üstünlüğü çok sürmedi. Konuk ekip 5 dakika sonra Magnusson ile durumu eşitledi.

Son dakikaları karşılıklı pozisyonlara sahne olan maçta son sözü Lille'in tecrübeli golcüsü Oliver Giroud söyledi.

Thiago Santos'un ortasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Giroud Lille'e 3 puanı getirdi.

