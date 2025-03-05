Lille, Dortmund deplasmanından beraberlikle döndü

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede Dortmund, ilk yarıyı önde kapattı. Almanya temsilcisi, 22. dakikada Karim Adeyemi’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. Nico Schlotterbeck’in 38. dakikada çektiği şut az farkla dışarı giderken, Pascal Gross’un ilk yarının sonunda attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İkinci yarıya skor avantajıyla giren Dortmund, tempoyu düşürünce Lille eşitliği yakaladı. Fransız ekibi, 68. dakikada hızlı paslaşmalarla ceza sahasına girerken, Haraldsson zor pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Haraldsson, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında gol atan ikinci İzlandalı oyuncu oldu.

DORTMUND BASKI KURAMADI

Son dakikalarda Dortmund galibiyet golünü arasa da etkili pozisyonlar üretemedi. 82. dakikada Lille’in orta saha oyuncusu Andre Gomes’in müdahalesi sonrası Daniel Svensson sakatlanarak oyundan çıktı.

Dortmund’un Bundesliga’da 10. sırada olması ve Şampiyonlar Ligi bileti için risk taşıması, bu beraberliği daha da kritik hale getirdi. Adeyemi, "Bugün istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rövanşta bunu yapmalıyız" diyerek takımının galibiyet hedefini vurguladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Mart’ta Fransa’da oynanacak.