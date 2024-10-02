Lilly yeni ilaçlar için kesenin ağızını açtı

Eli Lilly, ilaç üretim süreçlerini hızlandırmak ve geliştirmek için 4,5 milyar dolarlık büyük bir yatırım yaparak Lilly Ar-Ge Merkezi’ni kurmaya hazırlanıyor. Bu yeni tesis, hem araştırma hem de üretim faaliyetlerini bir arada yürüterek ilaçların laboratuvardan eczane raflarına kadar daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak. Şirketin CEO’su David Ricks, bu merkezin ilaç üretiminde yenilikçi çözümler sunacağını belirtti. 2027 yılının sonunda açılması planlanan merkez, küçük moleküller, biyolojik ilaçlar ve genetik tedaviler üzerine çalışacak.

Bu yatırım, Eli Lilly’nin obezite tedavisinde başarı elde eden Mounjaro ve Zepbound ilaçlarının başarısını daha da ileri taşımayı hedefliyor. Bu ilaçlarla yakalanan büyük başarıyı diğer tedavi alanlarına da taşımayı amaçlayan şirket, GLP-1 ilaçlarına olan talep artışıyla birlikte Mounjaro ve Zepbound’un 2028 yılına kadar 50 milyar dolarlık gelir getirmesini bekliyor. Bu başarı, şirketin Ar-Ge yatırımlarını daha da artırmasına imkan sağlıyor.

GLP-1 ilaçları nedir?

İlaç Üretiminde Yenilikçi Çözümler

Lilly Ar-Ge Merkezi, ilaç üretiminde devrim yaratacak yenilikçi üretim teknikleri geliştirmek amacıyla kurulan bir araştırma ve geliştirme tesisi olacak. Bu merkez, yeni üretim yöntemlerini hem araştırma hem de klinik denemelerde kullanarak ilaç üretiminin hızlanmasına ve daha verimli hale gelmesine katkı sağlayacak. Merkezin bir diğer önemli özelliği ise hem küçük moleküller hem de biyolojik ve genetik tedavilere yönelik çözümler sunabilecek kapasitede olması. Lilly, bu merkezin sektörde ilk olduğunu ve araştırma ile üretimi tek bir çatı altında toplayarak ilaç geliştirme sürecini dönüştüreceğini vurguluyor.

Lilly Ar-Ge Merkezi, şirketin 9 milyar dolarlık bir başka üretim kompleksi olan ve tirzepatid gibi aktif ilaç maddelerinin üretileceği tesisin yakınında konumlandırılacak. Bu konumlandırma, mevcut ilaç üretim süreçlerini daha verimli hale getirirken yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Lilly, Alzheimer ve nörodejeneratif hastalıklar başta olmak üzere, çeşitli tedavi alanlarında yenilikçi çözümler aramaya devam ediyor. Şirketin bilimsel direktörü Dr. Dan Skovronsky, bu merkez sayesinde birçok hastalığa yönelik devrim niteliğinde tedaviler geliştirebileceklerini belirtiyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Eli Lilly’nin yatırımları, mevcut başarıların ötesine geçerek, gelecekteki ilaç portföyünü genişletmeye yönelik çalışmaları kapsıyor. Şirket, Alzheimer ve diğer nörolojik hastalıklara yönelik yeni tedavi seçenekleri geliştirmek için büyük önem veriyor. Prozac gibi geçmişte büyük başarılar elde eden Lilly, yeni onaylanan Alzheimer ilacı Kisunla ile bu alandaki etkisini daha da artırmayı hedefliyor. CEO David Ricks, nöropsikiyatri ve nörodejeneratif hastalıkların henüz tam olarak karşılanmamış büyük bir sağlık ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

Lilly, obezite ilaçlarından elde ettiği gelirleri bu yeni tedavi alanlarına yatırım olarak kullanmayı planlıyor. Alzheimer, ALS ve bağımlılık gibi nörolojik alanlarda yapılacak çalışmalar, şirketin bu alandaki liderliğini pekiştirecek. Lilly’nin aynı zamanda onkoloji, kardiyovasküler hastalıklar ve kronik ağrı yönetimi gibi diğer tedavi alanlarına da büyük yatırımlar yapmaya devam etmesi bekleniyor. Dr. Skovronsky, bu alanlarda "çığır açıcı fikirler" arayarak sağlık sektöründe devrim yaratmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Lilly’nin bu yenilikçi projeleri, şirketin ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerinde lider olmasını sağlayarak, daha fazla hastaya daha etkili tedavi seçenekleri sunma yolunda büyük bir adım olacak.