Limak Çimento’nun dönüşüm stratejisine iki ödül birden!

İnsan odaklı entegre dönüşüm stratejisini dijitalleşme ve sürdürülebilirlik uygulamalarıyla güçlendiren Limak Çimento, Stevie Awards Ödülleri’ni ikisi Altın Ödül olmak üzere toplam beş ödül kazandı.

Bu yıl onuncu kez düzenlenen ve insan kaynakları, eğitim ve gelişim alanlarında en iyi işverenlerin ödüllendirildiği Stevie Awards for Great Employers ödül programı, Limak Çimento’nun bu alandaki uygulamalarının başarısını küresel çapta tescil etti.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI

Limak Çimento, insan kaynakları, işveren markası ve çalışan deneyimi alanlarındaki öncü uygulamalarını global ölçekte değerlendiren prestijli Stevie Awards for Great Employers’ta önemli bir başarıya imza attı.

Üçüz Dönüşüm yaklaşımına dayalı İnsan Kaynakları Dönüşüm Stratejisi ile En İyi Dönüşüm Stratejisi ve insan kaynakları uygulamaları ile Yılın İnsan Kaynakları Ekibi kategorilerinde Altın Stevie Ödülü’nü kazandı.

Kazanılan diğer ödüller arasında, Limak Cement Global Academy’nin öğrenme kültürünü yansıtan çalışmaları ile Yılın Eğitim ve Gelişim Ekibi, kadın mühendis adaylarına sunduğu fırsatlarla öne çıkan Geleceğin Kadın Mühendisleri Staj Programı ile Kurum Dışı Eğitim Programlarında Başarı ve çalışan bağlılığını güçlendiren uygulamalarıyla Çalışan Bağlılığında Başarı kategorilerinde Gümüş Stevie Ödülü’ne layık görüldü.

“BAŞARILARIMIZIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KANITLANDI”

Şirketin insan kaynaklarına verdiği stratejik önemi, dönüşüm liderliğini, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerini insan odaklı bir yaklaşımla entegre ettiğinin altını çizen Limak Çimento Global CEO’su Erkam Kocakerim, Stevie Ödülleri’yle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Limak Çimento olarak, sektörümüzün yalnızca yerel değil, küresel ölçekte öncüleri arasında yer alıyoruz. İş süreçlerimizi bütüncül bir yaklaşımla ele alarak insan odaklı uygulamalarla zenginleştirmemiz bize bu yıl Stevie Ödülleri’nde ikisi Altın Stevie olmak üzere beş ödül kazandırdı. Ödüller, kararlı adımlarla hayata geçirdiğimiz insan odaklı dönüşüm stratejilerimizin küresel düzeyde takdir edildiğinin ve dönüşümün yalnızca bir departman değil, bütünsel kurum kültürüyle gerçekleştirildiğinin göstergesi niteliğinde.

DEĞER YARATMA MANTIĞI YENİDEN TANIMLANDI

Dönüşüm stratejisini dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve insan odağı olmak üzere üç temel boyutta entegre biçimde yürüten Limak Çimento, Üçüz Dönüşüm Yaklaşımı ile yalnızca teknoloji yatırımlarına değil, insan kaynağının yeniden beceri kazanmasına, yetenek gelişimine ve farkındalık artırıcı programlara odaklanıyor. Bu üç güçlü yapı, operasyonları dönüştürmenin yanı sıra liderlik biçimini, çalışma yöntemlerini ve değer yaratma mantığını da yeniden tanımlıyor.

Kurumsal Hibrit Mükemmeliyet Merkezi ve Global Akademi ile Endüstri 5.0 ilkeleri doğrultusunda insan ve teknoloji iş birliğini önceliklendiren Limak Çimento, bu yapıları Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi ile Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi ile güçlendiriyor.